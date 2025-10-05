Amerikan Yahudileri Arasında Gazze Savaşına Yoğun Eleştiri: Savaş Suçu ve Soykırım İddiaları Gündemde

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Washington Post’un açıklaması, ABD’deki Yahudi cemaatinin giderek daha büyük bir kısmının, İsrail’in Gazze’ye yönelik askeri hamlelerini sorguladığını gözler önüne seriyor. Ankete katılanların %61’i, savaşın savaş suçu kapsamına girdiğini belirtirken, %40’lık önemli bir kesim ise uygulamaların soykırım olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyor. Bu veriler, uzun süredir ABD’de İsrail’e geniş destek veren Yahudi topluluğunda önemli bir kırılmaya işaret ediyor.

ABD’de Yahudi toplumu içinde Gazze operasyonuna yönelik memnuniyetsizlik ciddi oranda yükselirken, ortaya çıkan rakamlar bu değişimin boyutunu ortaya koyuyor. Washington Post’un yayımladığı anket verilerine göre, katılımcıların %61’i İsrail’in Gazze’deki eylemlerini savaş suçu olarak görüyor. Dahası, %40’ı bu eylemlerin soykırım iddialarıyla ilişkilendirilebileceği görüşünde birleşiyor. Bu tablo, İsrail yönetimine olan destek dinamiklerini köklü biçimde sarsıyor.

Yapılan son araştırma, ABD’deki Yahudi toplumunda önemli bir düşünce değişimini işaret ediyor. Washington Post'un anket sonuçlarına göre, bu kesim içinde İsrail’in Gazze’deki askerî faaliyetleri sıklıkla ağır eleştirilere maruz kalmakta. Ankete katılanların %61’i bu savaşın savaş suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söylerken, %40’ı ise yaşananları soykırım olarak tanımlama eğiliminde. Bu gelişmeler, İsrail’in bölgedeki politikalarının ABD’deki destekçileri arasında bile tartışma konusu haline geldiğini gösteriyor.