Lübnan’da Siyaset Krizi Derinleşiyor: Hüseyin Hac Hasan’dan Hükümete Ağır Eleştiri

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Lübnan’ın siyasi krizlerine bir yenisi daha eklendi. Direnişe Vefa İttifakı milletvekili Hüseyin Hac Hasan, hükümetin ülkeyi yönetmekte tamamen başarısız olduğunu belirtti ve "hükümetin tamamen felç olduğunu" söyledi. Açıklamalarında, hükümetin yetkisini kullanmak yerine sözde çözümler üretmekle meşgul olduğunu dile getirdi.

Hac Hasan, özel olarak seçim yasasında önerilen değişikliklere yönelik ciddi eleştiriler yöneltti. Bu değişikliklerin Lübnan için değil, ABD’nin bölgesel stratejileri doğrultusunda şekillendiğini ifade ederek, bunun halkın demokratik iradesini zayıflatacağını savundu. Milletvekili, bu hamlenin Lübnan egemenliğine yönelik doğrudan bir müdahale olduğunu sözlerine ekledi.

Bu duruma ilişkin olarak Hac Hasan, ülke içi siyasi aktörlerin de bu dış müdahalenin etkisiyle hareket ettiğini ve yerel çözüm çabalarının sekteye uğradığını belirtti. Açıklamalar, Lübnan’daki iç ve dış politika dengelerinin kırılganlığını bir kez daha ortaya koydu.