Filistin’de Yeni Bir Dönem: El-Halil Emirliği Kuruluyor

El-Halil Emirliği planı, Filistin'deki mevcut siyasi krizin ve ekonomik çöküntünün çözümüne alternatif arayışların bir sonucu olarak ortaya çıktı. Bölgedeki aşiret liderleri, Filistin Yönetimi'nin güvenlik, adalet ve sosyal hizmet alanlarında etkinlik kaybettiğini ve meşruiyetini yitirdiğini belirtiyor. Bu yüzden aşiret yapısının, Batı Şeria'daki "doğal güvenlik ağı" olarak daha güçlü ve güvenilir olduğunu savunuyorlar. Yerel yönetimi aile büyükleri ve aşiret liderleri üstlenirken, ekonomik olarak İsrail'le doğrudan iş birliği yapılacak.

Plan kapsamında, İsrail’in güvenlik duvarı yakınlarında 1000 dönümlük bir ekonomik serbest bölge kurulması hedefleniyor. Bu serbest bölge, ilk aşamada 204 bin kişiye, sonrasında ise 350 bini aşan bir nüfusa iş imkânı sağlamayı planlıyor. Böylece, Filistinli işçiler İsrail ekonomisine entegre edilerek bölge halkının yaşam standartları yükseltilecek.

El-Halil şeyhleri, Filistin Yönetimi’nin aksine, “teröre sıfır tolerans” politikası izlediklerini ve İsrail’le barışçıl bir yaklaşımı benimsediklerini açıkça ortaya koyuyor. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Ekonomi Bakanı Nir Barkat bu projeye temkinli bir iyimserlikle yaklaşıyor. Barkat’ın aşiret liderleri ile birçok toplantı yaptığı ve projeyi desteklediği biliniyor. İsrail toplumu da, Ramallah’taki çatışma ve güvensizlik ortamından bıkmış durumda.

Aynı zamanda, proje ABD’nin de dikkatini çekmiş durumda. Şeyhler ABD’den siyasi destek bekliyor. Proje, Filistin sorununda klasik iki devletli çözüm modeline alternatif olarak, yerel aşiret özerkliklerine dayanan bir “emirlik modeli” olarak görülüyor.