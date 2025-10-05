ABD’den Irak ve Suriye’de kritik askeri hamle: Irak’ta azalma, Suriye’de bekleme kararı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD, bölgedeki askeri varlığını Irak’ta kademeli azaltma stratejisiyle sürdürürken, Suriye’deki çekilme sürecini beklemeye aldı. Kararın arkasında, özellikle HTŞ rejiminin son dönemde gösterdiği kırılganlık ve bölgedeki güvenlik risklerinin artması bulunuyor. Bu durum, Washington’ın Suriye’deki pozisyonunu yeniden değerlendirmesine neden oldu.

Bağdat’taki Amerikan büyükelçiliği, ülkedeki diplomatik ve askeri personel ile vatandaşlarını “derhal ülkeden ayrılmaları” konusunda uyardı. Bu çağrı, Irak’taki durumun öngörülemez boyutlarda gelişebileceğine işaret ediyor.

Askeri kaynaklar, Ayn el-Esed Hava Üssü’nde ve Katar’daki el-Udeyd Üssü’nde kayda değer hareketlilik olduğunu aktarıyor. Yeni stratejik planlamalar kapsamında bu üslerdeki askeri faaliyetlerin artırıldığına dair sinyaller alınıyor. Bölgedeki bu hareketlilik, ABD'nin olası operasyonlara hazırlık yaptığı yorumlarına yol açtı.

Uzmanlar, ABD’nin Irak’taki askeri azaltımın, ülkedeki siyasi ve güvenlik ortamına bağlı olarak esnek şekilde uygulanacağını söylüyor. Suriye konusundaki bekleyiş ise, rejim değişikliği riski ve terör unsurlarının varlığı göz önünde bulundurulduğunda, Washington’un kriz anında hızlı müdahale opsiyonunu elinde tutmak istemesinden kaynaklanıyor.

ABD’nin bu hamleleri, Orta Doğu’daki güç dengelerinin yeniden şekillendiği kritik bir dönemde gelmesi itibariyle bölgesel ve küresel jeopolitik gelişmeler açısından önem taşıyor. Irak ve Suriye’deki gelişmeler, sadece ABD’nin değil, bölgedeki diğer aktörlerin de dikkate alması gereken dinamikleri ortaya koyuyor.