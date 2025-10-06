İran Protestolarında Sosyal Medya Manipülasyonu: On Binlerce Sahte Twitter Hesabı Tespit Edildi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Bağımsız bir araştırma ekibinin yayımladığı kapsamlı rapor, İran’da yaşanan son protestoların sosyal medya ayağında yürütülen geniş çaplı manipülasyon kampanyasını ortaya koydu. Raporda, on binlerce Twitter hesabının protestolar sürecinde aktif şekilde kullanıldığı, bu hesapların neredeyse yüzde 95’inin ise sahte olduğu belirtildi. Bu hesaplar, gerçek kullanıcıların etkisini artırmak ve kamuoyunu yanıltmak amacıyla organize biçimde yönetildi.

Araştırmacılar, sahte profiller aracılığıyla yayılan dezenformasyonun hem İran içinde hem de uluslararası alanda protestoların algısını değiştirmeyi hedeflediğini vurguluyor. Hesapların büyük çoğunluğu, gerçek kullanıcı davranışlarını taklit ederek protestoların meşruiyetini sorgulayan, olayların seyrini karıştırmaya yönelik içerikler paylaştı. Bu durum, sosyal medya platformlarının toplumsal hareketler üzerindeki rolünün ne kadar kırılgan ve manipülasyona açık olduğunu tekrar gündeme taşıdı.

Raporda dikkat çekilen önemli noktalar arasında, bu sahte hesapların sadece bilgi kirliliği yaratmakla kalmayıp aynı zamanda kullanıcılar arasında kutuplaşmayı derinleştirdiği ve güven ortamını zedelediği yer aldı. Uzmanlar, bu tür dijital operasyonların gelecekte de siyasi ve sosyal hareketler üzerinde biçimlendirici bir etki yaratmaya devam edeceğini belirterek, sosyal medya ekosistemlerinin bu tür manipülasyonlara karşı acilen etkin önlemler alması gerektiğini kaydetti.

Bu araştırma, sosyal medyada yaşanan bu tür örgütlü dezenformasyon faaliyetlerinin sadece bir ihlal değil, kamuoyunun demokratik süreçlere ilişkin güvenini zedeleyen ciddi bir tehlike olduğunu açıkça ortaya koyuyor. İran’daki protestolarda yaşanan dezenformasyon dalgası, dijital çağda toplumsal direnişlerin nasıl hedef alınabildiğine dair çarpıcı bir örnek oluşturuyor.