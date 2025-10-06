Netanyahu: Gazze Esirleri Serbest Kalmadan Trump Planı Hayata Geçmez, Filistin Yönetimi Yönetimde Yer Alamaz

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze savaş sonrası planına ilişkin yaptığı açıklamada, planın sahaya yansıması için Gazze’deki tüm esirlerin serbest bırakılmasının zorunlu olduğunu belirtti. Bu şart gerçekleşmeden herhangi bir maddesinin devreye alınmayacağını ilan eden Netanyahu, ayrıca Filistin Yönetimi’nin plan kapsamında bölgenin yönetiminde yer almayacağını kaydetti. Netanyahu’nun bu çıkışı, ABD’nin sunduğu plana ilişkin İsrail cephesindeki sert beklenti ve ön koşulları açıkça ortaya koydu. Uzmanlar, bu sözlerin, barış ve istikrar süreçlerinin önündeki zorlukları katlayarak artırdığını ve her iki tarafın uzlaşı yeteneğinin test edildiği kritik bir aşamada olduğunu vurguluyor.