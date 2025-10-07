Risale Derneği kararının yasal dayanağı yok

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hizbullah milletvekili Hasan Fadlullah, hükümetin Risale Derneği’nin faaliyet iznini askıya alma kararını eleştirdi. Fadlullah, kararın hukuki hiçbir temele dayanmadığını vurgulayarak, “Bu girişim, yalnızca yasaların çiğnenmesi değil, aynı zamanda devletin kurumsal saygınlığının zedelenmesidir” ifadelerini kullandı.

Bakanlar Kurulu’nun aldığı bu kararın ülkenin temel ekonomik ve toplumsal sorunlarını örtmek için alınmış bir siyasi manevra olduğunu söyleyen Fadlullah, “Halk geçim derdindeyken hükümet, toplumsal kurumlara yönelerek kendi başarısızlıklarını gizlemeye çalışıyor” dedi.

Fadlullah ayrıca, halkın inanç ve örgütlenme özgürlüğüne yönelik bu tür adımların ülkenin birliğine zarar verdiğini ve hükümetin önceliğinin “direnişin değerlerine saldırmak” olmaması gerektiğini vurguladı.