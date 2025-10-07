İran’dan Avrupa’ya net mesaj: Halkımızın savunma hakkına kimse müdahale edemez

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı - ABNA - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Bekayi, Avrupa’nın İran’ın savunma alanındaki yerli teknolojileri ve kabiliyetleri hakkında yaptığı eleştirileri sert bir dille reddetti. Bekayi, İran halkının kendi güvenliği ve bağımsızlığı için geliştirdiği savunma araçlarına kimsenin müdahale etmeye hakkı olmadığını ifade etti.

Avrupa’nın İran’ın iç işlerine karışma çabalarının, direniş ve egemenlik haklarına saygısızlık olduğunu söyleyen Bekayi, “İran halkı kendi güvenliğini sağlamada tamamen bağımsızdır ve bu konuda dış güçlerin hiçbir söz hakkı yoktur” dedi.

Bu açıklama, bölgedeki güç dengelerinin korunması ve direnişin güçlendirilmesi adına İran’ın kararlı duruşunu bir kez daha gözler önüne serdi. İran, savunma yeteneklerini geliştirmeye devam ederken, dış müdahalelere karşı direnişini sürdüreceğinin altını çizdi.