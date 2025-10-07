  1. Ana Sayfa
İran’dan Avrupa’ya net mesaj: Halkımızın savunma hakkına kimse müdahale edemez

7 Ekim 2025 - 18:07
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, Avrupa ülkelerinin İran halkının yerli savunma kabiliyetleri üzerine söz söyleme hakkının olmadığını vurgulayarak, egemenlik ve direniş hakkının tartışılamayacağını belirtti.

   Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı - ABNA -  İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Bekayi, Avrupa’nın İran’ın savunma alanındaki yerli teknolojileri ve kabiliyetleri hakkında yaptığı eleştirileri sert bir dille reddetti. Bekayi, İran halkının kendi güvenliği ve bağımsızlığı için geliştirdiği savunma araçlarına kimsenin müdahale etmeye hakkı olmadığını ifade etti.

Avrupa’nın İran’ın iç işlerine karışma çabalarının, direniş ve egemenlik haklarına saygısızlık olduğunu söyleyen Bekayi, “İran halkı kendi güvenliğini sağlamada tamamen bağımsızdır ve bu konuda dış güçlerin hiçbir söz hakkı yoktur” dedi.

Bu açıklama, bölgedeki güç dengelerinin korunması ve direnişin güçlendirilmesi adına İran’ın kararlı duruşunu bir kez daha gözler önüne serdi. İran, savunma yeteneklerini geliştirmeye devam ederken, dış müdahalelere karşı direnişini sürdüreceğinin altını çizdi.

