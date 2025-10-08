İtalya Hükümetine Gazze Suçlaması: Meloni ve Silah Şirketi Leonardo UCM’ye Şikâyet Edildi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail’in Gazze’ye yönelik soykırım niteliğindeki saldırıları sürerken, bu katliamlara siyasi ve askeri destek sunan ülkeler de uluslararası baskı altına giriyor. Son olarak İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, bazı kabine üyeleri ve İtalyan silah üreticisi Leonardo’nun CEO’su, savaş suçlarına ortaklıkla suçlanarak UCM’ye taşındı.

Şikâyet dilekçesinde, İtalya hükümetinin İsrail'e silah sevkiyatı ve siyasi destek sağlayarak uluslararası hukukun ihlaline katkı sunduğu belirtiliyor. Özellikle Leonardo şirketinin, Gazze’de sivillere yönelik saldırılarda kullanılan silah sistemlerinin tedarikçisi olarak rol oynadığı vurgulanıyor.

Avukatlar, İtalya’nın bu desteğinin "insanlığa karşı suçlara iştirak" anlamına geldiğini savunarak, UCM’nin bu yetkililere ve şirket yöneticilerine yönelik soruşturma başlatmasını talep etti. Uluslararası Ceza Mahkemesi ise başvuruyu inceleme aşamasına aldı.

İtalyan kamuoyunda ve Avrupa’daki direniş yanlısı hareketlerde, bu şikâyetin benzer girişimlerin başlangıcı olabileceği konuşuluyor. Gazze halkına yönelik saldırıların sadece İsrail’le sınırlı kalmadığı, bu suçlara destek veren tüm hükümetlerin sorumluluğu bulunduğu vurgulanıyor.