Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Türkiye, dış müdahalelere karşı kendi enerji geleceğini korumak ve çeşitlendirmek adına Rusya’dan doğalgaz alımını azaltmaya yönelik planlarını hızlandırıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın talebi doğrultusunda ve LNG piyasasındaki arz fazlası beklentilerinin etkisiyle alınan bu karar, Türkiye’nin enerji alanında dış baskılara boyun eğmediğinin göstergesi olarak görülüyor.

Enerji direnişçileri, bu hamleyi Türkiye’nin uzun vadeli enerji stratejisinde bağımsızlığına ve kendi çıkarlarına sahip çıkma çabası olarak destekliyor. Rusya’dan alınan doğalgazın azaltılması, Türkiye’nin alternatif enerji kaynaklarını ve yerli üretimi güçlendirmesine olanak tanıyacak, böylece enerji arz güvenliği sağlamlaştırılacak.

Öte yandan, küresel enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmalara karşı Türkiye’nin enerji direnişini sürdürmesi, dış güçlerin oyunlarına karşı milli çıkarların korunmasında kritik bir rol oynuyor. Türkiye, bu süreçte bölgesel ve küresel dengeleri de gözeterek kendi enerji politikalarını şekillendirmeyi sürdürüyor.