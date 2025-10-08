  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Foto

İran, Egemenliğine Yönelik Saldırılara Karşı Kararlılığını Gösterdi: Direnişin Sesi Avrupa ve Körfez’e Net Mesaj Verdi

8 Ekim 2025 - 16:30
News ID: 1736422
İran, Egemenliğine Yönelik Saldırılara Karşı Kararlılığını Gösterdi: Direnişin Sesi Avrupa ve Körfez’e Net Mesaj Verdi

İran, ulusal egemenlik haklarına yönelik Avrupa Birliği ve bazı Körfez ülkelerinin dayatmalarını kararlılıkla reddetti. Nükleer ve füze programlarına yönelik haksız eleştirilerin yanı sıra üç stratejik ada üzerindeki hakları hedef alan ortak bildiriye sert tepki gösteren Tahran yönetimi, yabancı müdahalelere geçit vermeyeceğinin sinyalini verdi.

 Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran, Avrupa Birliği ile bazı Körfez ülkelerinin, üç kritik ada üzerindeki egemenlik hakkını sorgulayan ve İran’ın nükleer ile füze programını hedef alan ortak bildirisini kesin bir dille reddetti. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu girişimin İran’ın iç işlerine yönelik “açık ve kabul edilemez müdahale” olduğu vurgulandı.

Tahran, bölgesel direniş ekseninin önemli bir parçası olarak, egemenlik haklarını savunmaktan ve uluslararası arenada haklı duruşunu korumaktan geri adım atmayacağını gösterdi. İran’ın güçlü diplomatik hamleleri kapsamında, AB büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak net ve kararlı uyarılar yapıldı.

Uzmanlar, bu gelişmenin İran’ın karşı karşıya olduğu dış baskılara rağmen bölgesel stratejik dengelerde direnişi güçlendirdiğini ve haklarına yönelik saldırılara karşı daha fazla uluslararası destek bulmasına zemin hazırlayacağını belirtiyor.

İran, tarih boyunca olduğu gibi bugün de bölgesindeki egemenlik haklarını koruma konusunda tavizsiz bir duruş sergileyerek, direniş eksenini güçlendirmeye devam ediyor.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha