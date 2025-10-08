Suriye Direnişi Yeni Bir Zaferle Güçleniyor: SDG ile HTŞ Arasında Kapsamlı Ateşkes Sağlandı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Suriye’de direnişin farklı unsurları arasında sağlanan iş birliği ve dayanışma adımları artıyor. Suriye Demokratik Güçleri (SDG) heyeti, ABD’nin arabuluculuğuyla Şam’da HTŞ rejimi yetkilileriyle bir araya gelerek bölgede kapsamlı bir ateşkes ilan etti. Bu gelişme, yıllardır süren iç çatışmaların sona erdirilmesi ve halkların güvenliğinin sağlanması açısından kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Direniş cephesinde yaşanan bu uzlaşma, bölgedeki dış müdahalelerin yarattığı kaosun son bulmasına ve halkların barış içinde yaşama iradesinin güçlenmesine hizmet ediyor. SDG ve HTŞ arasındaki bu ortak tutum, Suriye direnişinin parçalanmış görüntüsünü aşarak, emperyalist planlara karşı daha sağlam bir duruş sergilemesini sağlıyor.

Emperyalistlerin bölge üzerindeki oyunları sürerken, direniş unsurlarının kendi aralarındaki diyalog ve iş birliği, işgalci güçlerin hesaplarını bozan önemli bir gelişme olarak kayda geçiyor. Bu ateşkes, Suriye halklarının özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin yeni bir safhası olarak umut veriyor.