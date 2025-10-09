Uluslararası Af Örgütü’nden Kritik Uyarı: Kalıcı Barış İçin İşgal ve Abluka Son Bulmalı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), İsrail ile Filistin direnişi arasında varılan geçici ateşkes anlaşmasını değerlendirdi ve bu tür ara çözümlerin kalıcı barış için yeterli olmadığını açıkladı. Örgütün Genel Sekreteri Agnès Callamard, yaptığı açıklamada, “Yüzeysel duraklamalar, Gazze halkının yıllardır süren işgal, abluka ve sistematik ayrımcılığa karşı haklı direnişini sona erdirmeye yetmez,” ifadelerini kullandı.

Callamard, işgal rejiminin uyguladığı ablukaların ve Filistin halkına yönelik apartheid sisteminin derhal sona erdirilmesi gerektiğini belirterek, gerçek barışın ancak adalet sağlandığında mümkün olacağını vurguladı. “Sadece çatışmanın geçici durdurulması değil, aynı zamanda temel hakların korunması ve işgalin kaldırılması, Filistin halkının özgürlük ve onur mücadelesinin temelidir,” dedi.

Direniş hareketlerinin uzun yıllardır süren mücadelelerinin ardında, Filistin halkının temel haklarına kavuşma talebinin olduğunu ifade eden Callamard, uluslararası toplumun da bu hakları tanıması ve desteklemesi gerektiğini dile getirdi. Ayrıca, geçici ateşkeslerin çatışmanın gerçek nedenlerini ortadan kaldırmadığını ve bu nedenle kalıcı bir çözümün ancak işgal politikalarının sona erdirilmesiyle sağlanabileceğini belirtti.

Öte yandan, Filistin direniş cephesi bu açıklamaları, yıllardır süren direnişin uluslararası alanda haklılığının teyidi olarak karşıladı. Direniş güçleri, Filistin halkının özgürlüğü ve onuru için mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini yinelerken, uluslararası kamuoyunun da bu haklı mücadeleye daha fazla destek vermesi gerektiğini vurguladı.

Bu açıklamalar, bölgedeki ateşkes haberlerinin umut verici olmakla birlikte, gerçek barış ve adaletin ancak işgal, abluka ve sistematik ayrımcılığa son verildiğinde mümkün olabileceğine dikkat çekiyor. Direnişin haklı duruşu, uluslararası platformlarda da giderek daha güçlü şekilde savunulmaya devam ediyor.