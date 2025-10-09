Hamas’tan Ulusal Uzlaşı ve Meşru Direniş Vurgusu: Savaşın Sonu İçin Tam Hazırlık

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Filistin direnişinin en güçlü temsilcilerinden Hamas, ulusal birliğin önemine vurgu yaparak, meşru silah hakkını savunmayı sürdürdüğünü ve aynı zamanda ulusal uzlaşı ile diyalog süreçlerini desteklediğini kamuoyuna ilan etti. Hareketin açıklamasında, Gazze’de yaşanan yıkıcı savaşın sona erdirilmesini hedefleyen ateşkes anlaşmasının tam anlamıyla uygulanması ve esir takasının başarıyla gerçekleştirilmesi için her türlü hazırlığın yapıldığı ifade edildi.

Hamas yetkilileri, direnişin sadece askeri güçle değil, aynı zamanda halkın birliği ve ulusal dayanışma ile mümkün olduğunu belirtti. “Filistin halkının özgürlük mücadelesi, meşru savunma hakkı temelinde devam ederken, ulusal uzlaşı süreci de bu direnişi güçlendiren en önemli unsurlardan biridir,” denildi.

Gazze’deki savaşın sona erdirilmesi için varılan anlaşmanın uygulanmasının bölge halkı için yeni bir dönemin kapılarını aralayacağını ifade eden Hamas, esir değişimi konusunda da başarıya ulaşmak için tüm şartların hazır olduğunu kaydetti. Esir takasının, direnişin moral ve meşruiyetini artıran kritik bir adım olduğu vurgulandı.

Direniş cephesi, bu açıklamalarla hem iç birliği güçlendirmeyi hem de uluslararası kamuoyunun Filistin halkının haklı taleplerine daha duyarlı yaklaşmasını sağlamayı hedefliyor. Hamas, ulusal uzlaşı ve meşru direnişin birleştiği bu süreçte, Gazze ve Filistin halkının özgürlük yolunda ilerlemeye devam edeceğinin altını çiziyor.