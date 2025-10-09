Gazze’de Ateşkes Anlaşması: Direnişin Gücü İsrail İçinde Derin Yaralar Açıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Gazze Şeridi’nde uzun süredir devam eden çatışmaların ardından varılan ateşkes ve esir değişimi anlaşması, direniş hareketlerinin uluslararası ve bölgesel düzeyde kazandığı stratejik bir zafer olarak kayda geçti. Anlaşma, direniş güçlerinin hem sahada hem masada İsrail’e karşı elde ettiği önemli kazanımları simgeliyor.

İsrail’de hükümet yetkilileri, analistler ve aşırı sağ medya platformları arasında başlayan sert tartışmalar, direnişin gücünü ve etkisini gözler önüne seriyor. Birçok İsrailli aktör, Hamas’ın siyasi ve askeri pozisyonunun anlaşmayla belirgin şekilde güçlendiğini itiraf etmek zorunda kaldı. Bu durum, İsrail içinde derin bir güven bunalımı ve stratejik kayıp algısına yol açtı.

Direniş kaynakları, anlaşmanın esasen İsrail’in savaş ve abluka politikalarına karşı direnişin direncini kırmak yerine, halkın ve mücadele güçlerinin moralini ve mevzilerini daha da sağlamlaştırdığını vurguluyor. Esir değişimi, özellikle direnişin gücünü pekiştiren sembolik ve manevi bir kazanım olarak görülüyor. Aynı zamanda Gazze halkının yıllardır süren abluka ve işgal koşullarına karşı verdiği mücadelenin sonuçlarını da somutlaştırıyor.

İsrail tarafındaki kamuoyu ve politik aktörlerin bu gelişmeye verdiği tepkiler, direnişin başarısının sadece Gazze ile sınırlı kalmadığını; bölgesel ve küresel dengeleri de etkilediğini ortaya koyuyor. Özellikle aşırı sağcı platformların sert eleştirileri, İsrail devletinin içerde yaşadığı sarsıntının ve halkın direnişe yönelik artan sempatisinin göstergesi olarak yorumlanıyor.

Sonuç olarak, Gazze’deki ateşkes ve esir değişimi anlaşması, direniş hareketlerinin meşruiyetini ve gücünü artıran, İsrail’in ise hem politik hem stratejik olarak önemli kayıplar yaşadığı bir dönüm noktası olarak tarih sahnesinde yerini aldı.