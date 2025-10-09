  1. Ana Sayfa
ABD İran'la bağlantıları nedeniyle Türkiye ve Çin'den 29 şirkete yaptırım uyguladı

9 Ekim 2025 - 18:51
ABD, İran ve müttefiklerinin direniş kabiliyetini hedef almak amacıyla Çin, Türkiye ve BAE’deki 29 firmayı yeni yaptırım listesine ekledi. Söz konusu şirketlerin, Yemen ve diğer direniş gruplarının savunma teknolojilerine erişimini kolaylaştırdığı öne sürüldü. Gözlemcilere göre Washington’un bu adımı, bölgede giderek güçlenen Direniş Cephesi’ne karşı çaresizliğini gösteriyor.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD’nin ekonomik baskı politikaları hız kesmeden sürüyor. Washington yönetimi bu kez Çin, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde faaliyet gösteren toplam 29 şirketi yeni yaptırım listesine ekledi. ABD Ticaret Bakanlığı, aralarında 14 Çinli firmanın bulunduğu bu şirketlerin, İran’ın bölgedeki müttefiklerinin savunma kapasitesini artıran insansız hava aracı (İHA) teknolojilerine erişimini kolaylaştırdığını iddia etti.

Bakanlık açıklamasında, özellikle Yemen’deki direniş güçlerine destek sağladığı öne sürülen bazı Çinli üreticilerin hedef alındığı belirtildi. Washington yönetimi bu firmaları, “ABD ulusal güvenliğiyle çelişen faaliyetler yürütmek” bahanesiyle kara listeye aldı.

Direniş eksenine karşı uygulanan bu ekonomik saldırı, ABD’nin bölgedeki direniş güçlerinin teknolojik ilerlemesinden duyduğu derin endişeyi bir kez daha ortaya koydu. Uzmanlar, Washington’un bu yaptırımlarla bölgesel dengeyi korumaya değil, İsrail’in güvenliğini garanti altına almaya çalıştığını vurguluyor.

