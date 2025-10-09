Filistin Direnişinin Sesi: Ulusal Birlik ve Gazze’nin Gücü, İşgale Karşı Mücadelede Kilit Rol Oynuyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Filistin direnişinin önemli aktörlerinden Fetih Hareketi Başkan Yardımcısı Mahmud el-Alul, geçtiğimiz günlerde Fransız Başkonsolos ile gerçekleştirdiği görüşmede, Filistin topraklarındaki işgalin devam ettiği kritik koşulları ve savaşı sona erdirme yönündeki ortak çabaları ele aldı.

El-Alul, görüşmede Filistin halkının geleceğini belirleyecek en önemli unsurlardan biri olarak ulusal birliğe dikkat çekti. İşgal altında parçalanan Filistin topraklarının, direniş ve siyasi mücadelede bütünlüğünün korunması gerektiğini vurgulayan el-Alul, bölünmenin işgalcilerin ekmeğine yağ sürdüğünü söyledi.

Görüşmede özellikle Gazze’nin direnişin kalbi ve sembolü olduğu ifade edildi. Abluka altında ve sürekli saldırılar altında olmasına rağmen Gazze’nin özgürlük mücadelesindeki kararlılığına dikkat çeken el-Alul, Gazze’nin Filistin davasının meşruiyetini ve direniş ruhunu temsil ettiğini belirtti. Bu nedenle Gazze’nin güçlendirilmesi ve ulusal politika içinde öncelikli rol alması gerektiğinin altını çizdi.

Ayrıca, Filistin halkının tamamının kapsayıcı ve özgür seçimlere katılımının önemine vurgu yapıldı. Bu seçimlerin direniş hareketlerinin temsilciliğini güçlendireceği, halkın iradesinin özgürce yansımasını sağlayacağı belirtildi. El-Alul, bu sürecin işgalcilere karşı meşru ve birleşik bir duruş oluşturmanın yolunu açacağını ifade etti.

Fransız Başkonsolos ile yapılan bu görüşme, uluslararası aktörlerin Filistin direnişinin taleplerine kulak vermesi gerektiğinin önemli bir göstergesi oldu. Ancak direnişçiler, dışarıdan dayatılan çözümlerin değil, Filistin halkının iradesine dayanan gerçek barışın ancak ulusal birlik ve direnişle mümkün olduğunu yineliyor.

Filistin’de işgalin sona erdirilmesi, sadece siyasi değil aynı zamanda direnişin gücüne dayanan bir mücadele olarak devam ediyor. Bu mücadelede ulusal birlik ve halkın tamamının aktif katılımı, direnişin geleceğini belirleyecek en kritik faktörler arasında yer alıyor.