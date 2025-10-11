Hizbullah: Lübnan siyaseti teslimiyet içinde

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:

Hizbullah milletvekili Ali el-Mukdad, Siyonist rejimin Gazze savaşında hiçbir hedefini gerçekleştiremeden ateşkese mecbur kaldığını belirterek, “İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarına karşı ülke yöneticileri neden sessiz kalıyor?” sorusunu yöneltti.

Mukdad, Güney Lübnan’da yaptığı açıklamada, “Gazze’deki ateşkes, Filistin halkının zaferidir. Siyonistler iki yıl boyunca her türlü katliamı işlediler, fakat ne Hamas’ı yok edebildiler ne de halkı teslim alabildiler. Direniş hâlâ sahadadır ve füzeleri, işgal ordusunun kalbine ulaşmaya devam etmektedir” dedi.

Lübnanlı milletvekili, İsrail’in son olarak Mseylah bölgesine düzenlediği hava saldırısında 1 sivilin şehit olduğunu ve 7 kişinin yaralandığını hatırlatarak, “Dışişleri Bakanlığı bu saldırılara karşı ne yaptı? Siyonistlerin bu kadar rahat hareket etmesi, hükümetin sessizliği yüzündendir” diye konuştu.

Mukdad, ordunun görevini yerine getirdiğini ancak siyasi mercilerin uluslararası platformlarda bile İsrail’in ihlallerini kınamaktan aciz kaldığını vurguladı. “Biz hükümetten savaş istemiyoruz, sadece sesini yükseltmesini istiyoruz. Diplomasi en azından halkın onurunu savunmalıdır” ifadelerini kullandı.

Hizbullah milletvekili ayrıca Parlamento Başkanı Nebih Berri’ye teşekkür ederek, “Berri’nin, bütçenin ancak savaşta zarar gören bölgelerin yeniden inşası için ödenek ayrılması halinde onaylanacağı yönündeki tavrı, halkın direnişe olan borcunun ifadesidir” dedi.

Öte yandan, Siyonist rejimin ateşkes anlaşmasını sistematik biçimde ihlal ettiği, hükümetin ise Washington-Tel Aviv eksenine boyun eğerek Ağustos ayında direnişin silahsızlandırılmasına ilişkin kararı onayladığı belirtiliyor. Bu karar, Lübnan’ın en büyük caydırıcılık unsurunu devre dışı bırakmış, ülkeyi İsrail saldırılarına açık hale getirmiş durumda.