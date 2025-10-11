İşgalci İsrail'in çekildiği bölgelere Filistinliler dönmeye devam ediyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Katil İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen binlerce Filistinli, Gazze Şeridi’nin orta kesimi ve güney bölgelerindeki sığındıkları merkezlerden eşyalarını toplayarak, Gazze kenti ile kuzey vilayetlerindeki evlerine doğru yola çıktı.

Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine geçmek için Reşid ve Salahaddin caddeleri üzerinden yaptığı zorlu yolculuk, saatler sürüyor.

Yakıt sıkıntısı nedeniyle az sayıda aracın çalıştığı Gazze'de, birçok kişi yaya, bazıları ise hayvanların çektiği arabalar, bisikletler veya motosikletlerle yolculuk yapıyor.

Evlerine dönen yüzlerce kişi, İsrail saldırılarında tamamen yıkılan evlerinin enkazı üzerine çadır kurmak zorunda kaldı.

Mısır'da varılan anlaşma sonrası Gazze Şeridi'nde ateşkes dün yerel saatle 12.00'de devreye girmişti.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin "sarı hat" olarak tanımlanan noktalara doğru kısmi çekilmesinin tamamlandığı belirtilmişti.