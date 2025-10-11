ABD-Çin gerilimi tırmanıyor: Kripto paralar ve borsalar çöktü

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yönelik sert açıklaması, dünya piyasalarında büyük bir sarsıntıya yol açtı. Trump, 1 Kasım 2025’ten itibaren Çin’den ithal edilen tüm ürünlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını ve stratejik yazılım ve teknoloji ihracatına yeni kısıtlamalar getirileceğini duyurdu.

Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Çin’in ihracat sınırlamaları küresel ticarete saldırıdır. ABD bu saldırıya aynı sertlikte karşılık verecektir” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamanın ardından kripto para piyasalarında ve ABD borsalarında sert düşüşler yaşandı. Bitcoin birkaç saat içinde yüzde 12, Ethereum yüzde 19, bazı altcoinler ise yüzde 60’a kadar değer kaybetti. Analistler, düşüşün ana nedeninin Çin’in madencilik ekipmanları ve blokzincir teknolojileri üzerindeki ihracat kontrolleri olduğunu belirtiyor.

ABD borsaları da negatif tepki verdi. S&P500 yüzde 1,5, Nasdaq yüzde 1,9, Dow Jones yüzde 0,9 oranında düştü. Yaklaşık 900 milyar dolarlık piyasa değeri silindi. En sert kayıplar teknoloji hisselerinde görüldü: Tesla yüzde 5, Amazon yüzde 4,5, Meta yüzde 3,2, Apple yüzde 1,8, Nvidia yüzde 2 değer kaybetti.

Uzmanlar, Çin’in bu hamleye misilleme olarak “nadir toprak elementleri” ve yarı iletkenlerde ihracat kısıtlamasına gidebileceğini belirtiyor. Bu durum, ABD’nin teknoloji endüstrisi için ciddi bir tehdit oluşturabilir.

Ekonomistler bu gelişmeyi “yeni bir küresel ticaret savaşının başlangıcı” olarak değerlendiriyor. ABD’nin bu agresif tutumu sadece ekonomik değil, jeopolitik sonuçlar da doğuracak. Çin son yıllarda Kuşak ve Yol Girişimi üzerinden Asya, Afrika ve Latin Amerika’da etkisini artırmış durumda. Washington’ın bu baskısı, Batı blokunun ekonomik kırılganlığını da gözler önüne seriyor.

Trump’ın Çin’e karşı ticaret savaşını yeniden alevlendirmesi, küresel ekonomiyi yeni bir durgunluk ve tedarik zinciri krizine sürükleyebilir.