  1. Ana Sayfa
  2. Türkçe

Siyonist İsrail, 67'si çocuk 735 Filistinlinin naaşını gasp etti

11 Ekim 2025 - 17:19
News ID: 1737339
Siyonist İsrail, 67'si çocuk 735 Filistinlinin naaşını gasp etti

Filistinli sivil toplum kuruluşu Şehitlerin Naaşını Kurtarma ve Kayıp Kişileri Arama Ulusal Hareketi, işgalci İsrail'in 67'si çocuk 735 Filistinlinin cenazesini gasp ettiğini duyurdu.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Filistin Şehitlerin Naaşını Kurtarma ve Kayıp Kişileri Arama Ulusal Hareketi'nden yapılan açıklamada, işgalci İsrail'in gasp ettiği Filistinlilerin cenazelerine ilişkin bilgi verildi.

Katil İsrail'in 735 Filistinlinin cenazesini gasp etmeyi sürdürdüğü ve bunların 256'sının "Sayılar Mezarlığı'nda" tutulduğu belirtildi.

Sayılar Mezarlığı'na gömülenlerin dışındakilere dikkati çekilen açıklamada, "İsrail, 2025 yılı başından bu yana 86'sı tutuklu, 67'si çocuk ve 10'u kadın olmak üzere toplam 479 Filistinlinin cenazesini alıkoymayı sürdürüyor." ifadesi kullanıldı.

Katil İsrail'in Haaretz gazetesinde 16 Temmuz'da çıkan habere işaret edilen açıklamada, Siyonist İsrail rejiminin, işkence ve kötü muameleyle ünlü Sde Teiman gözaltı merkezinde Gazze Şeridi'nden yaklaşık 1500 Filistinlinin cenazesini gasp ettiği hatırlatıldı.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha