Siyonist İsrail, 67'si çocuk 735 Filistinlinin naaşını gasp etti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Filistin Şehitlerin Naaşını Kurtarma ve Kayıp Kişileri Arama Ulusal Hareketi'nden yapılan açıklamada, işgalci İsrail'in gasp ettiği Filistinlilerin cenazelerine ilişkin bilgi verildi.

Katil İsrail'in 735 Filistinlinin cenazesini gasp etmeyi sürdürdüğü ve bunların 256'sının "Sayılar Mezarlığı'nda" tutulduğu belirtildi.

Sayılar Mezarlığı'na gömülenlerin dışındakilere dikkati çekilen açıklamada, "İsrail, 2025 yılı başından bu yana 86'sı tutuklu, 67'si çocuk ve 10'u kadın olmak üzere toplam 479 Filistinlinin cenazesini alıkoymayı sürdürüyor." ifadesi kullanıldı.

Katil İsrail'in Haaretz gazetesinde 16 Temmuz'da çıkan habere işaret edilen açıklamada, Siyonist İsrail rejiminin, işkence ve kötü muameleyle ünlü Sde Teiman gözaltı merkezinde Gazze Şeridi'nden yaklaşık 1500 Filistinlinin cenazesini gasp ettiği hatırlatıldı.