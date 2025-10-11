Museylih’te Kan ve Acı: İsrail’in Hava Saldırısı Bir Can Aldı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail savaş uçakları, Lübnan’ın güneyindeki Museylih kasabasını hedef alan son hava saldırısıyla bir can aldı, yedi kişiyi yaraladı. Bu kanlı saldırı, bölgedeki hassas dengeleri yeniden sarsarken, Hizbullah sert tepki gösterdi. Direniş cephesi, saldırıyı kınayarak Lübnan devletini diplomatik alanda güçlü adımlar atmaya, “ulusal sorumluluğunu üstlenmeye” çağırdı. Sadece masum halkın hayatının değil, aynı zamanda Lübnan’ın egemenlik ve güvenliğinin de hedef alındığı bu saldırı, İsrail’in bölgedeki provoke edici politikalarının devam ettiğinin somut kanıtı olarak görülüyor. Hizbullah ve Lübnan yetkilileri, bu tür saldırılara karşı kararlı bir direniş sergilemekle kalmayıp, uluslararası arenada da haklı duruşlarını güçlendirme niyetinde. Museylih’te yaşanan kayıplar, bölgedeki çatışma riskini daha da büyütürken, Lübnan’ın egemenlik haklarının korunması için diplomasi ve direnişin birlikte yükseltilmesi kaçınılmaz görünüyor.