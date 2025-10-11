Lübnan Meclis Başkanı Berri’den İsrail Saldırısına Sert Tepki: “Bu, Tüm Lübnan’a Yönelik Bir Saldırı”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Lübnan siyasetinin önemli isimlerinden Meclis Başkanı Nebih Berri, İsrail’in son dönemde el-Müseylih kasabasına düzenlediği hava saldırısını sert bir dille kınadı. Berri, bu saldırının sadece küçük bir yerleşim yerine yönelik olmadığını, tüm Lübnan halkına karşı girişilmiş kapsamlı bir saldırı olduğunu vurguladı. Saldırının, Lübnanlıların hayatlarına, evlerine ve geçim kaynaklarına ağır bir zarar verdiğini ifade eden Berri, bu durumun sadece bireysel değil, toplumsal ve ulusal bir kriz yaratma amacını taşıdığını söyledi.

Berri, özellikle Hristiyan ve Müslüman toplumların hedef alındığı bu saldırılar karşısında, Lübnan’ın birlik ve dayanışma ruhunu diri tutması gerektiğini belirtti. “Düşman, farklı mezhep ve kimliklerimizi ayrıştırmaya çalışsa da, bizler ortak bir vatan ve geleceğe sahibiz. Bu saldırılara karşı en güçlü yanıt, beraber hareket etmekten geçer” diye konuştu.

Saldırının ardından bölgedeki sivil kayıplar ve maddi hasarın boyutu henüz netleşmezken, Berri, uluslararası toplumu bu haksız saldırıya karşı tavır almaya çağırdı. Lübnan’ın direniş ruhunu ve halkının kararlılığını kimsenin kıramayacağını belirten Berri, halkı provokasyonlara kapılmamaya, soğukkanlılıkla hareket etmeye davet etti.

Bu gelişmeler ışığında Lübnan’da gerilim tırmanırken, halkın yaşadığı endişe ve tepkiler sosyal medyada da yoğun biçimde dile getiriliyor. Bölgedeki uzmanlar, İsrail’in bu saldırı politikasının bölgede yeni krizlerin tetikleyicisi olabileceği uyarısında bulunuyor.