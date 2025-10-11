İsrail’in Basın Özgürlüğüne Darbesi: El-Cezire Bürosu Ramallah’ta Yedinci Kez Kapatıldı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İşgal rejimi, Batı Şeria’nın kalbi Ramallah’ta Filistin direnişinin önemli seslerinden biri olan El-Cezire televizyonunun bürosunu 60 gün süreyle kapatma kararı aldı. Bu, söz konusu medya kuruluşunun yedinci defa işgal güçleri tarafından hedef alınması anlamına geliyor. Karar, işgal ordusunun “terör eylemlerine tahrik ve yardım” iddiasıyla alınırken, aslında Filistin halkının gerçeklerini dünyaya duyuran medya organlarına yönelik sistematik bir susturma operasyonunun parçası olarak görülüyor.

Mayıs 2024’te kabul edilen ve medyayı hedef alan “El-Cezire Yasası”yla birlikte İsrail’in basın üzerindeki baskısı daha da artmış durumda. Bu yasa, direnişin sesini kısmaya yönelik yasal kılıf görevi görüyor ve bölgedeki haberciliği dizayn etmeyi amaçlıyor. İsrail’in bu tavrı, sadece Filistin halkının haber alma hakkını engellemekle kalmıyor, aynı zamanda bölgedeki adaletsizliğin ve işgalin üzerini örtme çabası olarak da değerlendiriliyor.

El-Cezire’nin Ramallah bürosuna yönelik bu kapatma kararı, direnişin ve gerçeklerin susturulması adına atılmış yeni bir adım. Ancak Filistin halkı, her türlü engellemeye rağmen haklarını ve özgürlüklerini haykırmaya devam ediyor. Uluslararası toplumun ise işgalci rejimin bu baskılarına sessiz kalmaması, özgür basının yanında durması bekleniyor.

Bu gelişme, basın özgürlüğünün yanı sıra bölgedeki siyasi dengeleri de etkileyebilir. İsrail’in medya üzerindeki baskısı, direnişin sesini kısma hamlesi olarak görülürken, Filistinli gazeteciler ve halkın direnişi sürdürme kararlılığı da dikkat çekiyor.