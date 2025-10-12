İran’dan Barış ve Dayanışma Çağrısı: Afganistan ve Pakistan Halklarının Kardeşliği Tehdit Edilemez

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Ortadoğu ve Güney Asya’da halkların barış ve dayanışma arayışı, sınır gerilimleriyle gölgelenmek isteniyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Bekayi, Pakistan ve Afganistan arasında yükselen tansiyonun tehlikeli bir dönemeçte olduğunu vurgulayarak, taraflara derhal diyalog ve itidal çağrısında bulundu.

Bekayi’nin mesajı, yalnızca devletler arasındaki çatışmaları durdurmayı hedeflemiyor; aynı zamanda bölgedeki halkların ortak geleceğini, barış ve direniş temelinde koruma iradesini yansıtıyor. “Kardeş halkların arasındaki gerginlikler, emperyalist ve dış müdahalelerin oyununa alet edilmemelidir” diyen Bekayi, bölge halklarının kendi kaderlerini belirleme hakkına sahip olduğunu hatırlattı.

Afganistan ve Pakistan’da yaşanan krizler, sadece iki ülke arasındaki sınır çekişmesi değil, aynı zamanda bölgeyi istikrarsızlaştırmak isteyen güçlerin sinsi planlarının da sonucu. İran’ın çağrısı, direniş ve halk dayanışmasının önemine işaret ederek, çatışmaların derinleşmesini engelleme amacını taşıyor.

Tarih boyunca dış müdahalelere ve bölgesel çatışmalara karşı omuz omuza duran halklar, bugün de dayanışma ruhunu koruyarak daha adil ve barışçıl bir geleceği birlikte inşa etmek için güçlü bir çağrı yapıyor.