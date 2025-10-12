Yemen: Siyonist İsrail ateşkese uyarsa operasyonları durdururuz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Ensarullah hareketi Siyasi Büro üyesi Hizâm el-Esed, İsrail ateşkese bağlı kalırsa Yemen güçlerinin operasyonlarını durduracağını, aksi halde yanıtların daha sert ve kararlı olacağını söyledi.

Tasnim Haber Ajansı’nın Sputnik’e dayandırdığı haberine göre El-Esed, işgalci İsrail’in Gazze’deki ateşkes yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde Yemen silahlı güçlerinin Filistin işgal topraklarına ve Siyonist İsrail ile bağlantılı gemilere yönelik operasyonlarını Kızıldeniz’de durduracağını belirtti.

El-Esed, katil İsrail saldırı veya abluka uygulamasını yeniden başlatırsa Yemen’in operasyonları eskisinden daha yoğun bir hızla yeniden başlatacağını ve işgalci İsrail’e baskı uygulamayı sürdüreceğini kaydetti.