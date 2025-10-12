Amerikan medyası: Yeni bir iç savaş başlıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Amerikan gazeteleri, Başkan Donald Trump’ın Ulusal Muhafız güçlerini farklı eyaletlere sevk etme ve Demokrat valilerle yaşanan gerilimler nedeniyle ABD’de yeni bir iç savaş olasığını tartışıyor.

San Francisco Chronicle, Trump’ın Ulusal Muhafız birliklerini Demokrat valilerin bulunduğu eyaletlere göndermesinin, bazı Amerikalılar arasında “ABD hâlâ iç savaşın eşiğinde mi?” sorusunu gündeme getirdiğini yazdı.

Başkan Trump, Oregon eyaletindeki Portland şehrine atıfta bulunarak, kentin Antifa ve diğer iç tehditler tarafından kuşatılmış bir savaş alanı gibi görüldüğünü ve Göç ve Gümrük Dairesi binasının korunması için 200 Ulusal Muhafız askerinin sevk edildiğini belirtti.

Oregon Valisi Tina Kotek ve Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, bu kararı “güç kötüye kullanımı” ve “demokrasiye tehdit” olarak nitelendirerek federal hükümete karşı dava açtı.

Bu süreçte, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve ekibinin, Signal mesajlaşma uygulamasındaki yazışmaları sızdırıldı. Yardımcısı Patrick Weaver, 82. Hava İndirme Tümeni’nin Oregon’a sevki konusunda görüşmeler yaptıklarını aktardı.

San Francisco Chronicle, ABD’deki iç savaşı hatırlatarak, 1861’deki Fort Sumter saldırısını ve Amerikan İç Savaşı’nı örnek gösterdi. Gazete, “Henüz tamamen o noktaya gelmedik, ancak birçok kişi ABD’nin yeni bir iç savaş eşiğinde olduğunu düşünüyor” ifadelerini kullandı.

Benzer şekilde, New York Times, Trump’ın Demokratlar, liberal kesimler ve sol gruplara karşı yürüttüğü mücadelede yeni araçlar kullandığını ve son dört haftada partizan bir güç mücadelesi başlattığını yazdı. Bu süreç, muhaliflerin bütçesini kesmek ve güçlerini sınırlamak amacıyla yürütülen bir strateji olarak tanımlandı.