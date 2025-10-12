Taliban: 58 Pakistanlı askeri öldürdük

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, dün gece Pakistan’a yönelik operasyonlarda 58 Pakistanlı asker öldüğünü ve 30 kişinin yaralandığını iddia etti. Mücahid, Tolo News’e göre operasyonlar sırasında “hat boyunca çok sayıda silah” ele geçirildiğini söyledi.

Mücahid, kendi tarafında 9 Afgan askerinin öldüğünü ve 16 kişinin yaralandığını, yaklaşık 20 Pakistan güvenlik üssünün tahrip edildiğini öne sürdü. İddialar, bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

Sözcü ayrıca operasyonların Katar ve Suudi Arabistan talebiyle gece yarısı durdurulduğunu belirtti. Mücahid, DEAŞ-Khorasan’ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde varlık kurduğunu, bu grubun Afganistan’dan geri çekildikten sonra merkezlerini Pakistan’da oluşturduğunu savundu.

Taliban sözcüsü, DEAŞ-Khorasan eğitim kamplarına yeni üyelerin Karaçi ve İslamabad havaalanları üzerinden taşındığını iddia etti ve bazı saldırıların bu merkezlerden planlandığını söyledi. Ayrıca son DEAŞ-Khorasan eylemlerinin bu merkezlerden tasarlandığını ve Pakistan’dan bu grubun kilit isimlerini Kabil’e teslim etmesini talep etti.

Mücahid, Pakistan’ın Afganistan’a heyet gönderme niyeti olduğunu ancak Taliban’ın, Pakistan’ın önceki gece düzenlediğini iddia ettiği hava operasyonlarına tepki olarak bu teklifi reddettiğini ifade etti. Sözcü, Afganistan’ın egemenliğinin ihlaline karşılık verileceğini de kaydetti.