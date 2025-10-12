Hizbullah Lideri Naim Kasım'dan gençliğe mesaj: Direniş, hayatın tüm alanlarında bir sorumluluktur

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, Lübnan Hizbullahı’nın kültürel kolu olan İmam Mehdi (a.f) Kültür Topluluğu’nun töreninde yaptığı konuşmada, “Bizler onurlu bir yaşam iradesini temsil eden en temiz sahnelerden birinde toplanmış öncüleriz” dedi.

Kasım, Hizbullah’ın kültürel kurumu olan El-Keşşafe İmam Mehdi gençlik teşkilatına seslenerek, “Sizler doğruluğun ve adaletin öncüleri, Aydınlık geleceğin temsilcilerisiniz. Siz Seyyid’in nesillerisiniz; velayet yolunda, İmam Hamenei’nin liderliğinde yürüyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Kasım, “Ümmetin şehitlerinin efendisi olan Seyyid Şehit, sizleri Allah yoluna, direnişin izzetine ve hem dünyada hem de ahirette saadet yoluna hazırladı. Bu çizgide ilerleyerek büyük bir kurtuluşa ulaşacaksınız” diye konuştu.

Her şart altında “ilahi vaade ve geleceğin parlak umuduna” bağlı kalınması gerektiğini vurgulayan Kasım, “Depremler ve zorluklar etrafınızı sarsa da siz Allah’a itaate sadık kalacaksınız” dedi.

Kasım ayrıca, “Direniş sadece askeri bir kavram değil, aynı zamanda ahlaki, kültürel, siyasi ve eğitimsel bir tercihtir. Bu, nefisle cihadı, düşmanla mücadeleyi, iman gücünü, onuru, bağımsızlığı ve sabrı temsil eder. Direniş, gençlerin, kadınların ve erkeklerin yoludur” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda Kasım, gençleri samimi iman, ilim, ahlaki istikamet ve İmam Mehdi’nin askerleri olma bilinciyle yaşamaya çağırarak, “Sizin içinizde ışığı, fedakarlığı ve hizmet ruhunu görüyorum. Sizlerle aynı safta, İmam Mehdi’nin (a.f) zuhurunu beklemekten onur duyuyorum” dedi.