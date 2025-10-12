Direniş gençliği Beyrut’ta: “Seyyid’in Nesilleri” kültürel buluşması başladı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hizbullah'ın kültürel kurumu olan İmam Mehdi (a.f) Kültür Topluluğu’na bağlı El-Keşşafe Gençlik Teşkilatı, “Seyyid’in Nesilleri” başlığıyla dünyanın en büyük kültürel buluşmalarından birine imza attı.

Mehr Haber Ajansı’nın Direniş medyasına dayandırdığı habere göre, “Biz ahdimize sadığız ey Nasrallah” sloganı altında düzenlenen dev etkinlik, Beyrut’taki spor kompleksinde on binlerce gencin katılımıyla başladı. Organizasyon, Lübnan halkının direniş mirasını yeni nesillere aktarmayı amaçlıyor.

Yaklaşık 60 binden fazla genç ve çocuk, Direniş Cephesi’nin halk tabanını temsil eden kitlelerle birlikte yürüyüş ve kültürel etkinliklerde yer aldı. Toplantı, Ümmetin Şehitlerinin Seyyidi olarak anılan Seyyid Hasan Nasrallah ile Seyyid Haşim Safiyyuddin’in anısına ve İmam Mehdi Kültür Topluluğu’nun 40. kuruluş yıldönümüne ithaf edildi.

Etkinlik boyunca direniş kültürü, şehitlik bilinci ve İmam Mehdi’ye bağlılık temaları vurgulandı.