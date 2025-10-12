İran’dan Pakistan-Afganistan gerilimine itidal ve diyalog çağrısı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Pakistan ile Afganistan arasında artan gerilim üzerine yaptığı açıklamada, taraflara itidal çağrısında bulunarak derhal diyalog sürecinin başlatılmasını istedi.

Bekai, son günlerde iki ülke arasında yaşanan gelişmelerden duyduğu endişeyi dile getirdi ve karşılıklı saygının, her iki ülkenin toprak bütünlüğü ve ulusal egemenliği açısından temel ilke olduğunu vurguladı.

Bekai ayrıca, İran İslam Cumhuriyeti’nin bölgesel barış ve istikrara büyük önem verdiğini belirterek, “İran, iki komşu ve Müslüman ülke arasındaki gerginliğin azaltılması için her türlü yardıma hazırdır” ifadesini kullandı.