İran’dan Pakistan-Afganistan gerilimine itidal ve diyalog çağrısı

12 Ekim 2025 - 17:29
İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekai, Pakistan ve Afganistan arasındaki gerginlikten duyduğu kaygıyı dile getirerek, taraflara itidal ve acil diyalog çağrısında bulundu. İran’ın bölgesel barışa verdiği önemi vurgulayan Bekai, ülkesinin gerilimin azaltılması için her türlü desteğe hazır olduğunu açıkladı.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Pakistan ile Afganistan arasında artan gerilim üzerine yaptığı açıklamada, taraflara itidal çağrısında bulunarak derhal diyalog sürecinin başlatılmasını istedi.

Bekai, son günlerde iki ülke arasında yaşanan gelişmelerden duyduğu endişeyi dile getirdi ve karşılıklı saygının, her iki ülkenin toprak bütünlüğü ve ulusal egemenliği açısından temel ilke olduğunu vurguladı.

Bekai ayrıca, İran İslam Cumhuriyeti’nin bölgesel barış ve istikrara büyük önem verdiğini belirterek, “İran, iki komşu ve Müslüman ülke arasındaki gerginliğin azaltılması için her türlü yardıma hazırdır” ifadesini kullandı.

