Hamas yetkilisi: Her türlü ihtimale hazırız, direniş silahlarını terk etmeyecek

12 Ekim 2025 - 17:32
Hamas yetkilisi Husam Bedran, ateşkesin ikinci aşamasında müzakerelerin daha zor geçeceğini belirterek, işgalci İsrail’in saldırıya yeniden başlaması hâlinde Hamas’ın hazır olduğunu söyledi. Bedran, direnişin silahlarını “Filistin halkının doğal savunma hakkı” olarak tanımladı. Hamas ayrıca, Gazze’nin yeniden imarı ve yardım faaliyetlerinin sürdürülmesi için diplomatik temaslarını yoğunlaştırdığını açıkladı.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hamas Siyasi Büro üyesi Husam Bedran, ateşkesin ikinci aşamasıyla ilgili müzakerelerin daha karmaşık ve zorlu olacağını belirterek, işgalin yeniden saldırıya geçmesi hâlinde Hamas’ın buna karşı koymaya hazır olduğunu söyledi

Bedran, Fransız haber ajansına yaptığı açıklamada, “Eğer İsrail Gazze’ye karşı savaşı yeniden başlatırsa, direniş güçleri tüm imkânlarını kullanarak karşılık verecektir” dedi.

Bedran ayrıca, “Direnişin elindeki silahlar sadece Hamas’a ait değil, tüm Filistin halkına aittir. Bu silahlar halkın kendini savunma hakkının bir parçasıdır” ifadelerini kullandı. Ona göre, bu silahlar bireysel savunma amaçlı olup teslim edilmeyecek.

Hamas yetkilisi, Trump döneminde hazırlanan barış planına atıfta bulunarak ikinci aşama müzakerelerin daha karmaşık olacağını ve daha uzun sürebileceğini söyledi. Bu sürecin ilerlemesi için ulusal Filistin diyaloğunun gerekliliğini vurguladı.

Bedran, Hamas’ın müzakerelere dolaylı olarak arabulucular aracılığıyla katıldığını, Mısır’ın Şarm eş-Şeyh kentinde düzenlenecek olan anlaşma imza törenine ise doğrudan katılmayacağını açıkladı.

Öte yandan Hamas liderlerinden İzzet er-Rişk, Gazze’deki insani durumun ağır olduğunu belirterek, hareketin halkın yaralarını sarmak, yardım ulaştırmak ve yeniden imar çalışmalarını hızlandırmak için tüm çabayı gösterdiğini söyledi.

