Financial Times itiraf etti: Hamas birkaç saatte Gazze’de kontrolü sağladı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Financial Times gazetesi, Hamas’ın siyonist rejimle sağlanan ateşkesten sadece birkaç saat sonra Gazze Şeridi’nin kontrolünü yeniden ele geçirmeye başladığını itiraf etti.

Arap medyası da Hamas’ın, siyonist işgal ordusunun çekildiği bölgelerde güvenliği sağlamak üzere yaklaşık yedi bin güvenlik mensubunu göreve çağırdığını bildirdi.

Rapora göre, Hamas’a bağlı güvenlik güçleri Gazze sokaklarında konuşlanarak düzeni ve halkın güvenliğini teminat altına aldı. Bu adım, işgalcinin geride bıraktığı kaostan faydalanmak isteyen siyonist işbirlikçilerin provokasyonlarını engellemeyi hedefliyor.

Gazze dışındaki bir Hamas yetkilisi ise BBC’ye yaptığı açıklamada, “Hamas asla Gazze’yi terk etmeyecek, bu toprakların yeniden işgalcilerin ve onların paralı ajanlarının eline geçmesine izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.