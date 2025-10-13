Gazze’den Direniş Zaferi: Hamas Esirleri Serbest Bıraktı, İsrail Tutsakları Artırdı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Gazze’de varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk somut adımı, direnişin büyük başarısını gözler önüne serdi. Hamas, önce 7, ardından da 20 İsrailli esirin tamamını özgürlüğüne kavuşturarak, insanlık değerlerine sahip çıkan bir duruş sergiledi. Bu adım, direnişin sadece silahla değil, diplomasi ve halk desteğiyle de güçlü olduğunu kanıtladı.

Diğer yandan, İsrail ise soykırım politikalarına hız kesmeden devam ediyor. Bin 966 Filistinli mahkûm, zorla otobüslere bindirilerek bilinmeyen noktalara taşınıyor. Bu uygulama, işgalci rejimin Filistin halkını sindirme ve yok etme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Halklar arasındaki mücadelede zafer, direnişin kararlılığıyla mümkün olurken, Gazze’nin bu direnişi uluslararası arenada büyük destek buluyor. İsrail’in zulmüne karşı direnişin büyümesi, Filistin davasının haklılığını daha da pekiştiriyor.