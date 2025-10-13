İran neden Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmadı?

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Mısır’ın Şarm eş-Şeyh kentinde 13 Ekim 2025’te düzenlenen “Gazze Barış Zirvesi”, yüzeyde “savaşın sonlandırılması” iddiasıyla toplanmış olsa da, içerik olarak ABD ve İsrail’in çıkarlarına hizmet eden bir diplomatik gösteri niteliği taşıdı. Kahire yönetimi, İran’ı da zirveye davet etti ancak Tahran bu daveti reddetti.

İran’ın bu kararı, ilk bakışta şaşırtıcı görünse de, zirvenin hedefleri ve yapısı incelendiğinde son derece mantıklı bir stratejik tercih olduğu görülüyor. Zirvenin gündeminde “ateşkes, Gazze’nin yeniden inşası ve yönetimi” başlıkları bulunsa da, bunların hiçbiri İran’ın temel öncelikleri olan yaptırımların kaldırılması ve ulusal çıkarların korunması ile doğrudan ilişkili değil.

Tahran, toplantının Washington’un yönlendirmesi altında gerçekleştiğini ve katılımın ABD ile Siyonist rejimin İran’a yönelik saldırgan tutumunu meşrulaştıracağı kanaatinde. Özellikle birkaç ay önce ABD ve İsrail’in İran nükleer tesislerini hedef almasının ardından bu tür bir toplantıya katılmak, “yumuşama” veya “teslimiyet” olarak algılanabilirdi. Bu durum, hem İran’ın diplomatik itibarını hem de bölgesel direniş çizgisini zayıflatırdı.

Zirvenin bir diğer amacının, İsrail’in başarısız Gazze saldırılarını diplomatik kılıfa sokmak ve “barış süreci” bahanesiyle Siyonist rejimin imajını düzeltmek olduğu açıkça görülüyor. Washington ve Tel Aviv, askeri başarısızlıklarını örtmek için diplomatik araçlara yönelmiş durumda.

İran açısından, bu toplantıya katılmak yalnızca Trump yönetiminin iç politikada kullanacağı bir propaganda aracına dönüşebilirdi. Trump, “Gazze’de barışı sağladım” söylemiyle seçim kampanyasını güçlendirmeye çalışıyor. Ayrıca, bu toplantı “İbrahim Anlaşmaları” sürecinin genişletilmesi için bir zemin olarak planlanmış görünüyor; yani Filistin davasını tasfiye etmeye yönelik yeni bir adım.

Tahran, böyle bir sahte barış sürecinde yer almanın, Direniş Cephesi’nin meşru mücadelesine zarar vereceğini değerlendiriyor. İran, Filistin halkının haklı direnişine destek verirken, Hamaney’in çizgisinde olduğu gibi, Filistinli grupların kendi bağımsız karar alma haklarına saygı duyuyor.

İran’ın gücü, ABD’nin kurduğu bu tür toplantılarda değil, sömürgeciliğe karşı duruşunda ve bölgesel dayanışma ağında yatıyor. Lübnan, Suriye, Irak, Yemen, Katar ve Umman gibi ülkelerle yürütülen diplomatik ve ekonomik ilişkiler, İran’ın bölgesel nüfuzunu güçlendiriyor.

Sonuç olarak, Tahran’ın Şarm eş-Şeyh’e katılmama kararı, Washington’un hegemonik oyunlarını reddeden, ulusal onur ve direniş eksenli bir dış politika tercihidir. Zirve, ne Gazze’deki direnişe fayda sağlayabilir ne de İran’ın stratejik çıkarlarına hizmet edebilirdi.