Siyonist İsrail meclisinde Trump'a protesto

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:İşgalci İsrail'e giden ABD Başkanı Donald Trump, konuşma yapmak üzere katil İsrail meclisi Knesset'te ağırlandı. Konuşmasına Netanyahu'yu alkışlatarak başlayan Trump, Ortadoğu özel temsilcisi Steve Witkoff'a teşekkür etti.

Trump'ın konuşması sırasında sol kanattan Hadaş partisi milletvekilleri Ofer Cassif ve Ayman Odeh "Filistin'i tanıyın" sloganları attı.

Siyonist İsrail'in muhalif Haaretz gazetesi, milletvekillerinin aynı zamanda "Filistin'i tanıyın" pankartı açtığını yazdı.

Bir diğer Siyonist İsrail gazetesi Jerusalem Post (JP), pankartlardan birinde soykırım ifadesinin yazdığını bildirdi. JP, iki milletvekilinin Trump'a "terörist" diye bağırdığını aktardı.

Odeh, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: