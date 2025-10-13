İsrail, İnsan Gücü Krizinde: Diaspora Yahudileri “Savaş Makinesi”ne Dahil Ediliyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Gazze’deki direniş karşısında askeri ve moral çöküntü yaşayan Siyonist İsrail, cephelerdeki insan gücü açığını kapatmak için dikkat çekici bir adım attı. Rejim, yurt dışında eğitim gören Yahudi öğrencileri “vatan görevi” adı altında orduya ve yasadışı yerleşim birimlerine katılmaya davet ediyor.

İsrail medyasına yansıyan bilgilere göre, ordunun en büyük açığı insan kaynağı eksikliği. Uzun süredir cephede tutunamayan işgal güçleri, bu açığı diasporadaki gençlerle doldurmayı hedefliyor. Bu çerçevede çeşitli üniversitelerde tanıtım etkinlikleri, burs programları ve askerî “gönüllülük” çağrıları başlatıldığı bildiriliyor.

Analistler, bu girişimin İsrail ordusunun tükenmişliğini açıkça ortaya koyduğunu belirtiyor. Direniş güçlerinin sahadaki baskısı arttıkça, İsrail’in hem askerî hem toplumsal olarak çözülme sürecine girdiği yorumları yapılıyor.

Gazze’deki savaşın, sadece bir cephe çatışması değil, “irade savaşı” haline geldiğini vurgulayan gözlemciler, Siyonist rejimin dışarıdan insan devşirmeye yönelmesinin bu moral çöküşün en net göstergesi olduğunu ifade ediyor.