13 Ekim 2025 - 19:02
Gazze'de şehit olan gazetecilerin sayısı 255'e çıktı

Filistinli gazetecinin Siyonist İsrail destekli çetelerce katledilmesinin ardından Gazze'de şehit olan gazetecilerin sayısı 255'e yükseldi.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Gazze'de şehit olan gazetecilere ilişkin bilgi verildi.

Filistinli gazeteci Salih el-Caferavi'nin dün katil İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgal ettiği dönemde silahlandırdığı çetelerce katledildiği hatırlatıldı.

Caferavi'nin şehit olmasıyla İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nde şehit olan gazetecilerin sayısının 255'e yükseldiği aktarıldı.

Filistinli gazetecilerin hedef alınması, öldürülmesi ve suikaste uğraması şiddetle kınanan açıklamada, uluslararası basın kuruluşlarına Gazze'deki Filistinli gazetecilere yönelik işlenen sistematik suçları kınama çağrısı yapıldı.

Gazze'de işlenen suçlardan katili İsrail'in ve silahlandırdığı çetelerin yanı sıra ABD yönetimi ve bazı Avrupa ülkeleri sorumlu tutuldu.

