Trump'tan itiraf zinciri: İslam ülkeleri Hamas'a baskı yaptı, İsrail'e en iyi silahlarımızı verdik

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Soykırım finansörü ABD Başkanı Donald Trump, Siyonist rejimin parlamentosu Knesset’te yaptığı konuşmada, “Bugün Ortadoğu’nun geleceği için tarihi bir gün. Yirmi İsrailli esir ailelerine dönüyor.” iddiasında bulundu.

Trump, bu gelişmeyi “İsrail, Ortadoğu ve Amerika için altın çağın başlangıcı” olarak nitelendirerek, “Arap ve İslam ülkelerinin Hamas’a baskı yaparak esirlerin serbest bırakılmasına katkı sunduğunu” itiraf etti.

ABD Başkanı, damadı Jared Kushner’la ilişkisine değinerek, “Kushner bizi Abraham Anlaşmalarına götüren özel bir başarı elde etti” dedi. Ayrıca, “Marco Rubio tarihin en büyük ABD Dışişleri Bakanı olarak anılacak” ifadelerini kullandı.

Trump, “İsrailli esirlerin dönüşünden sonra sekiz ayda sekiz savaşı bitirdik ve İsrail’e en iyi silahlarımızı verdik” sözleriyle Washington’un Tel Aviv’e sağladığı sınırsız askeri desteği bir kez daha itiraf etti.

Trump, konuşmasının devamında “İsrailliler ve Filistinliler için acı dolu kabus sona erdi” iddiasında bulunarak, işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan yıkımı görmezden geldi.

Ukrayna savaşına da değinen Trump, “Putin ve Vitekov arasındaki görüşmenin 15 dakika süreceğini sanıyordum ama 5 saat sürdü” diyerek diplomatik başarısızlığını örtmeye çalıştı.

Trump son olarak İran’ın barışçıl nükleer programına saldırgan bir dille değinerek, “İran nükleer bombayı iki ay içinde üretecekti; 14 bombayla tesislerini yok ettik” iddiasında bulundu.

Bu asılsız açıklama, İran’ın defalarca uluslararası denetim altında olduğunu ve nükleer programının tamamen barışçıl amaçlarla yürütüldüğünü vurgulamasına rağmen yapıldı.