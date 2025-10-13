İran: Filistinlilerin kaderini tayin hakkı sağlanmadan işgal sona ermez

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, haftalık basın toplantısında Gazze’deki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bekai, İran’ın temel talebinin Gazze’deki suçların durdurulması, ablukaya son verilmesi ve insani yardımların sağlanması olduğunu vurguladı. İki yıldır süren katliam ve kıtlığın ardından sağlanan ateşkese rağmen, 2 yıllık yıkımın boyutlarının hâlâ gözler önünde olduğunu belirtti.

Bekai, Fransa ile yürütülen esir takası görüşmelerinde İran’ın ciddi adımlar attığını ve özellikle Esfendiyari’nin serbest bırakılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Şarm eş-Şeyh zirvesine katılmama kararının ülke çıkarları doğrultusunda alındığını ifade etti.

Trump’ın Gazze barış planına ilişkin, Bekai, “Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkı tanınmadıkça bu katliamların bitmesini beklemek mümkün değildir” dedi ve iki yıllık saldırıların insanlık ve ahlaka yönelik bir saldırı olduğunu vurguladı. Ayrıca İran, Afganistan-Pakistan sınırındaki çatışmaların diyalog yoluyla çözülmesini istediğini belirtti.

Bekai, İran’ın son iki yılda Gazze’deki Siyonist suçların takibinde en aktif ülkelerden biri olduğunu, bölgedeki etkinliğin yalnızca fiziksel katılım değil sahadaki gerçek etkilerle ölçüldüğünü söyledi. İsrail’in Kararlılık Konvoyu’na saldırısı ve esirleri işkenceye maruz bırakmasının uluslararası sorumluluk doğurduğunu kaydetti.

Avrupa ile ilişkiler konusunda, Bekai, üç Avrupa ülkesinin nükleer anlaşma uygulamalarında görevlerini yerine getirmediğini ve güvenilir müzakere tarafı olarak kendilerini kanıtlamaları gerektiğini belirtti. Ayrıca İsrail’in İran’a yönelik operasyonları sırasında yürütülen çok katmanlı bilgi ve algı operasyonlarının, bölgede Siyonist hegemonyayı güçlendirmeyi amaçladığını ifade etti.