Direniş Cephesi'ne karşı küresel ittifak: Körfez rejimlerinden ihanet

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Katil İsrail ile Hamas arasında ilan edilen ateşkesten hemen sonra, saldırının arka planına dair bilgiler sızmaya başladı. Bu bilgiler, saldırıda rol oynayan ülkeleri ve İsrail’i destekleyen gizli aktörleri gün yüzüne çıkardı.

Washington Post’un 11 Ekim 2025 tarihli raporuna göre, saldırı sırasında İsrail’e verilen destek yalnızca ABD ve Batı güçleriyle sınırlı kalmadı; bazı Arap ve İslam ülkeleriyle askeri işbirliğine de gidildi. Bu, bölgede daha önce Arap-İsrail çatışması mantığıyla şekillenen ittifaklar açısından köklü bir değişimi işaret ediyor.

Sızdırılan belgeler, İsrail’in Gazze saldırısı sırasında Ürdün, Bahreyn, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’ın aktif güvenlik ve askeri destek verdiğini ortaya koyuyor. Belgelerde Kuveyt ve Umman’ın da işbirliği yaptığı ima edilse de somut kanıt sunulmamış. Katar, Bahreyn ve Ürdün’ün koordinasyon merkezleri olduğu, bu ülkelerde toplantılar yapıldığı ve ortak tatbikatların CENTCOM yönetiminde gerçekleştirildiği belirtiliyor. Ayrıca, ABD, Kanada, İngiltere, Avustralya ve Yeni Zelanda arasında istihbarat paylaşımı çerçevesi olan Five Eyes sistemi üzerinden de kolaylıklar sağlandığı vurgulanıyor.

Belgelerde Mayıs 2024’te Katar’daki Al Udeid Üssü’nde İsrailli istihbarat subaylarının sivil kıyafetle toplantılara katıldığı, askeri ve güvenlik koordinasyonunun 2022’den itibaren başladığı ifade ediliyor. İşbirliği; hava savunma sistemleri, İran’a ait füzeler ve İHA’lara karşı önlemler, tünel saldırılarına karşı tatbikatlar ve istihbarat paylaşımı gibi alanları kapsıyor. 2026 yılında söz konusu ülkeler arasında ortak bir istihbarat uyarı merkezi kurulması planlanıyor.

Siber güvenlik boyutu da işbirliğinin önemli bir parçası; bölgede Filistin direnişi ve İran ile müttefiklerine karşı koordineli siber savaş yürütülmesi hedefleniyor. Ayrıca, Trump’ın Gazze savaşının sona erdirilmesine dair planı kapsamında Arap ülkelerinin, savaş sonrası Gazze’de polis gücünü eğitmesi öngörülüyor.

Arap ülkelerinin İsrail ile işbirliği yapmasının başlıca sebepleri arasında Hamas ve diğer direniş hareketlerini, ekonomik ve diplomatik normalleşme süreçlerini tehdit olarak görmeleri, güvenlik ve istikrar endişeleri, İsrail’in ileri askeri ve istihbarat teknolojisinden faydalanma arzusu ve ABD ile stratejik bağ kurma hedefi yer alıyor. Bu ülkeler, özellikle Abu Dabi ve Riyad, iç güvenlik tehditlerinden çekinerek İsrail ile işbirliğini bir güvenlik yatırımı olarak görüyor.

Sonuç olarak, İsrail ile bazı Arap ve İslam ülkeleri arasındaki bu gizli askeri işbirliği, bölgedeki güç dengelerini değiştirme potansiyeline sahip. Bu işbirliği, İsrail’i bölgesel bir merkezi aktör hâline getirirken, ABD’nin Orta Doğu’daki hegemonik hedeflerini de destekliyor. Ayrıca, İran’a baskı artırma, Orta Asya’daki jeopolitik denklemleri etkileme ve Çin’in Kuşak ve Yol girişimini engelleme stratejilerini de güçlendiriyor.

Bu gizli işbirliği, İsrail ve Arap ülkeleri arasındaki ekonomik, askeri ve istihbarat entegrasyonunu derinleştirirken, Arap güvenliği ve direniş hareketleri açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor.