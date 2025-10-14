Arakçi: Trump barışın değil yalnızca "Savaş Başkanı" olabilir

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail parlamentosunda ve Şarm el-Şeyh’teki söylemlerine sert tepki göstererek, bir liderin hem barışçı hem de savaş kışkırtıcısı olamayacağını vurguladı. Irakçi, Trump’ın İran’ın barışçıl nükleer programı hakkında yanlış istihbaratla yönlendirildiğinin artık açık olduğunu; Amerikan istihbarat toplumunun da bu iddiaları doğrulamadığını belirtti.

Arakçi, Trump’ın göreve gelirken ABD halkına ve dünyaya savaş çığırtkanlarını durdurma sözü verdiğini, ancak uygulamada tam tersini yaptığını söyledi. “ABD’nin dünyanın diğer bölgelerinde sürüklenmesine ve nükleer diplomasiyi sabote eden savaş yanlılarının hizalanmasına” dikkat çekti. Gerçek zorbanın bölgeyi istismar eden aktörler olduğunu belirterek, Washington’un bölgedeki bu güçlere uzun süredir imkân sağladığını ifade etti.

Bakan ayrıca dört ay önce İran’da gerçekleştirilen bombalı saldırılara atıfta bulunarak; bu saldırıların kentlerde, sivil yerleşimlerde ve altyapıda yol açtığı yıkımın üzerinde durdu: binin üzerinde İranlı vatandaşın—kadınlar ve çocuklar dahil—hayatını kaybettiği saldırıların sorumlularının yanı başında duran bir siyasetçinin “barış başkanı” olarak tanımlanamayacağını vurguladı.

Arakçi, İran’ın her zaman saygılı, eşitlikçi diplomasiye açık olduğunu, ancak aynı zamanda zulme ve dayatmalara karşı direniş gösterme tecrübesine sahip olduğunu hatırlattı. “İran iyi niyetle karşılık verir; fakat baskıya ve saldırıya da nasıl karşı koyacağını bilir” dedi ve Tel Aviv’in savaş politikasının ağır bedelini tattığını sözlerine ekledi.

Bakan, Trump’ın “İran normalleşmeye eşlik etmemeli” şeklindeki tek noktasında kendileriyle aynı fikirde olduğunu belirterek, Filistinlileri feda eden ve bölgeyi soykırımcı bir rejimle ittifak kuran liderlerin bu tercihin sorumluluğunu üstlenmeleri gerektiğini söyledi.