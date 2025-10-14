Hizbullah: Lübnan hükümeti neden saldırılara sessiz kalıyor?

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hizbullah’ın üst düzey temsilcilerinden biri olan Hasan İzzettin, katil İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının ABD’nin onayıyla gerçekleştiğini belirterek, Lübnan hükümetinin yıllardır süren pasif tutumunu sona erdirmesi gerektiğini vurguladı. İzzettin, işgalci İsrail’in 2 yıllık Gazze saldırılarında üç ana hedefine de ulaşamadığını ve nihayetinde direniş karşısında ateşkese razı olduğunu ifade etti.

Hasan İzzettin, 7 Ekim 2023’te gerçekleşen El-Aksa Fırtınası Operasyonu’nun Filistin direnişi açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu dile getirdi. Nablus’taki bir anma töreninde konuşan İzzeddin, iki yılın ardından hâlâ tüm olasılıkların masada olduğunu belirtti ve İsrail rejimine asla güvenilemeyeceğini, bu rejimin hiçbir uluslararası anlaşma ve hukuka bağlı olmadığını ifade etti.

İzzettin'e, Gazze’de Filistin halkının tüm acılara rağmen işgale karşı direndiğini, kendi topraklarını ve meşru haklarını savunduğunu söyledi. “Toprak savunması hem insani hem dini hem de ahlaki bir haktır ve tüm uluslararası sözleşmeler bunu onaylamaktadır” dedi.

Katil İsrail’in saldırıları sırasında üç hedef belirlediğini aktaran Ezzeddin şunları kaydetti: Hamas’ı yok etmek, İsrail esirlerini askeri baskı ile serbest bırakmak ve Gazze halkını yerinden ederek bölgeyi Amerikan-İsrail planlarına göre ekonomik ve turistik bir alan hâline getirmek. Ancak İzzettin'e göre iki yıl süren katliam, yıkım ve soykırım sonrası İsrail hiçbir hedefe ulaşamadı; Hamas’ı yok edemedi, esirleri zorla serbest bırakamadı ve Gazze halkını sürgün edemedi. Direniş, güçlü ve kararlı bir şekilde ateşkesi İsrail’e kabul ettirdi.

Hizbullah temsilcisi, Lübnan’daki İsrail saldırılarını da kınayarak, “Bu saldırılar sivillere, ekonomiye ve ulusal egemenliğe karşı işlenmiş suçlardır. Lübnan hükümeti neden hâlâ sessiz kalıyor?” diye sordu. Hükümetin ulusal sorumluluğunu üstlenerek BM Güvenlik Konseyi’ne şikayette bulunması ve büyük güçlerin elçilerini çağırarak tavır koyması gerektiğini belirtti.

İzzettin, Amerikan-İsrail işbirliğinin açıkladığı yalanları ortaya koyarak, Trump’ın Gazze’deki ateşkes kararında İsrail’in hemen kabul ettiğini ve bunun ABD’nin dilediğinde İsrail’in saldırılarını durdurabileceğini gösterdiğini söyledi.

Son olarak İzzettin, 74.000’den fazla öncünün katıldığı İmam Mehdi (a.s) anma töreninde, direnişin asla zayıflamayacağını ve yeni nesillerin direnişin yolunu sürdüreceğini vurguladı. Direnişin güç ve kararlılıkla devam ettiğini belirtti.