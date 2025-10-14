Gazze Saldırıları Sonrası Amerikan Medyasında Ortadoğulu Gazetecilerin Sesleri Kısılıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Amerika’daki Ortadoğu ve Kuzey Afrika kökenli gazeteciler, son Gazze saldırılarının ardından yoğun bir baskı altına girdiklerini dile getiriyor. AMEJA (Amerikan Ortadoğu ve Kuzey Afrika Kökenli Gazeteciler Derneği) tarafından yapılan kapsamlı anket, bu gazetecilerin iş yerlerinde maruz kaldıkları kısıtlamalar ve ifade alanlarının daralmasıyla ilgili alarm verici veriler sundu.

Saldırılar sonrası Amerikan medya merkezlerinde, özellikle Filistin meselesini gerçekçi ve tarafsız biçimde aktarmaya çalışan gazetecilerin çalışma koşullarında büyük değişimler yaşanıyor. Bu değişiklikler, haberlere erişim, söylem özgürlüğü ve haber yapma süreçlerinde doğrudan etkisini gösteriyor. Anket sonuçları, bu gazetecilerin maruz kaldığı sansür ve oto-sansür baskısının giderek arttığını işaret ediyor.

Bu durum, sadece basın özgürlüğü açısından değil, aynı zamanda direnişin haklı seslerinin uluslararası arenada duyulması bakımından da büyük bir tehdit oluşturuyor. Gazze’de yaşanan insanlık dramını doğru yansıtmak isteyen gazetecilerin susturulması, işgalci politikaların meşrulaştırılmasına hizmet ediyor.

Ortadoğu kökenli gazeteciler, halkların haklı direnişini ve yaşanan gerçekleri kamuoyuna aktarma mücadelesini sürdürürken, karşılaştıkları baskılar, direnişin sesi olmaya devam etmelerinin ne denli zorlaştığını gösteriyor. AMEJA’nın anketi, bu nedenle hem bir uyarı hem de dayanışma çağrısı niteliğinde.

Ortadoğu ve Kuzey Afrika halklarının haklı direnişi, sadece sahada değil, medya alanında da karşılıklı mücadeleyle desteklenmeli ve sesler kısılmamalıdır.