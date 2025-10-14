Hamas: Siyonist İsrail ateşkesi açıkça ihlal etti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas), İsrail’in Filistinli sivillere saldırarak ateşkesi açıkça ihlal ettiğini duyurdu.

Hamas sözcüsü Hazem Kasım’ın açıklamasına göre, İsrail’in bugün gerçekleştirdiği saldırılar, ateşkesin ihlali anlamına geliyor. Kasım, taraflara, işgalcilerin davranışlarını yakından izlemeleri ve arabulucular karşısında savaşın sona erdirilmesi taahhütlerinden kaçmalarına izin vermemeleri çağrısında bulundu.

İsrail, iki ayrı saldırıyla ateşkesi ihlal etti. İlk olarak, güneydeki Han Yunus’un doğusundaki El-Fukhari köyünde bir dron saldırısı düzenledi ve bir Filistinliyi şehit etti. Ardından Gazze’nin doğusundaki Eş-Şucaiyye mahallesinde gerçekleştirilen saldırılarda 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze ateşkesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın 20 maddelik planının ilk aşaması olarak kabul ediliyor. Cuma günü (18 Ekim) İsrail kabinesinin onayı ve askerlerin Gazze’nin bazı bölgelerinden çekilmesinin ardından yürürlüğe girdi. Anlaşma, Mısır, Katar ve Türkiye’nin aracılığıyla Şarm El-Şeyh’te sağlanmıştı.