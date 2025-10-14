Afganistan-Pakistan sınırında neler oluyor?

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Son haftalarda Afganistan ve Pakistan arasındaki 2.640 kilometrelik sınır, son iki on yılın en kanlı çatışmalarına sahne oldu. Taliban güçleri ile Pakistan ordusu, sınırın farklı noktalarında silahlı çatışmalara girdi. Resmi verilere göre en az 23 Pakistanlı asker ve Taliban iddialarına göre 58 Pakistanlı asker yaşamını yitirdi. Öte yandan, Islamabad Taliban ve bağlantılı gruplardan 200 savaşçının öldüğünü açıkladı.

Bu çatışmalar, bu yılın Mayıs ayında dört gün süren kısa savaşın ardından meydana geldi. O dönemde Pakistan hava kuvvetleri, Afganistan’ın doğusundaki Khost ve Paktika eyaletlerine hava saldırıları düzenlemişti. Bu olaylar, dünyanın en istikrarsız sınırlarından birinde güvenlik krizinin derinliğini gözler önüne seriyor.

Tarihsel ve Yapısal Nedenler

Sömürge Mirası: Durand Hattı

Afganistan-Pakistan sınırındaki temel gerilimler 1893 yılına kadar uzanıyor. İngiliz Hindistan’ının yetkilisi Sir Mortimer Durand ile Afganistan Emiri Abdulrahman Han arasında imzalanan anlaşma, bugünkü Durand Hattı’nı çizdi. Bu sınır, Peştun kabilelerini ikiye böldü ve kalıcı anlaşmazlıkların tohumlarını ekti. Afganistan bu sınırı meşru görmüyor ve sömürge döneminin bir ürünü olarak kabul ediyor. Pakistan ise sınırı uluslararası bir anlaşmanın sonucu olarak görüyor.

2001 Sonrası Güvenlik Dinamikleri

ABD’nin Afganistan’ı işgali ve Taliban’ın devrilmesiyle bölgedeki güvenlik dengeleri değişti. Sınır bölgeleri, çeşitli silahlı grupların faaliyet alanı haline geldi. 2007’de kurulan Pakistan Taliban Hareketi (TTP), Pakistan için büyük bir güvenlik tehdidi oluşturdu ve iç saldırılarda yüzlerce güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

Afganistan’ın Rolü

Afganistan ise sınır bölgelerinde Taliban ve diğer silahlı grupların faaliyetlerine tanıklık ediyor. Afgan yetkililer, Pakistan’ı bu grupları desteklemekle suçluyor. Taliban Afganistan yönetimi, ideolojik ve tarihsel bağlar nedeniyle TTP’ye karşı kararlı bir mücadele yürütmekte zorlanıyor.

Çifte Politik ve Güvenlik Çelişkileri

Pakistan, Afganistan’ı Hindistan’a karşı stratejik bir alan olarak görüyor ve bu nedenle Taliban ile ilişkilerini kullanıyor. Aynı zamanda iç güvenlik için TTP’yi Afganistan’daki faaliyetlerinden sorumlu tutuyor. Afganistan tarafında ise Taliban yönetimi, Pakistan ile ekonomik ve ticari ilişkilerini sürdürmek istiyor ancak TTP ile bağları nedeniyle sert önlem alamıyor.

Artan Şiddet ve İnsan Kaybı

Pakistan’daki raporlara göre, 2025’in ilk üç çeyreğinde en az 2.414 kişi terör saldırılarında hayatını kaybetti. 10 ayda 1.500’den fazla şiddet olayı, 900’den fazla can kaybına neden oldu. Afganistan tarafında ise Pakistan’ın hava saldırıları ve sınır çatışmaları milyonlarca sivilin yaşamını etkiledi.

Sınır Çatışmalarının Sonuçları