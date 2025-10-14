Katil İsrail ateşkese rağmen sivilleri hedef aldı: 5 Filistinli şehit oldu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Gazze Şeridi’nde ateşkes yürürlüğe girmiş olmasına rağmen, katil İsrail ordusu sivillere yönelik saldırılarını sürdürdü. Filistin resmi ajansı WAFA’nın bildirdiğine göre, evlerine dönmeye çalışan Filistinliler, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hedef alındı.

Habere göre, Gazze kentinin eş-Şucaiyye Mahallesi’nde evlerini kontrol etmek isteyen sivillere, İsrail ordusuna ait insansız hava araçları (İHA) tarafından ateş açıldı. Saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

WAFA ayrıca, önceki İsrail saldırılarında yaralanan 2 Filistinlinin de bugün şehit olduğunu bildirdi.

Gazze’deki kaynaklar, İsrail ordusunun ateşkes anlaşmasını hiçe sayarak özellikle kuzey bölgelerinde sivillerin dönüşünü engellemeye çalıştığını belirtiyor. Direniş kaynakları ise bu ihlalin “ateşkesin ruhuna doğrudan saldırı” olduğunu vurguladı.