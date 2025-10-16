"Gazze’nin Geleceği Filistinlilere Aittir": Hamas’tan ABD Planına Sert Tepki

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD'nin geçmişte sunduğu ve bugün hala bazı diplomatik çevrelerde gündeme getirilen “Yüzyılın Anlaşması” planı, yeniden tartışma konusu oldu. Hamas Hareketi, özellikle savaş sonrası Gazze Şeridi'nin yönetimi konusunda dış müdahale sinyali veren önerilere karşı sert bir açıklama yaptı.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı açıklamada, Filistin halkının iradesi hilafına hiçbir siyasi planın hayata geçemeyeceğini söyledi. “Trump’ın sunduğu planın birçok yönü, Filistin halkı arasında derin tartışmalar ve değerlendirmeler gerektiriyor,” diyen Kasım, bu planın içerdiği tehlikelerin hâlâ geçerliliğini koruduğuna işaret etti.

Kasım ayrıca, savaşın ardından Gazze’nin yönetimiyle ilgili dışarıdan yapılacak herhangi bir dayatmanın reddedileceğini de açıkça ifade etti. “Gazze’nin kaderi Gazze’deki direnişin ve Filistin halkının iradesiyle belirlenecektir. Hiçbir yabancı aktör, halkımızın geleceğine dair karar veremez,” dedi.

Açıklamalar, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının ardından bölgede oluşturulacak olası siyasi ve idari yapı tartışmalarının yeniden ısındığı bir dönemde geldi. ABD’nin ve bazı bölgesel aktörlerin, savaş sonrası Gazze’ye dair "yeni yönetim modelleri" üzerinde çalıştıkları biliniyor. Ancak Filistinli direniş hareketleri, bu tür senaryoların halkın iradesini bypass edeceği uyarısında bulunuyor.

Kasım’ın açıklamaları, sadece dış müdahaleye değil, aynı zamanda uluslararası toplumun “barış planı” adı altında bölgeye dayatmaya çalıştığı projelere karşı da bir duruş niteliği taşıyor. “Filistin meselesi, masa başında çizilen haritalarla değil, halkın sahada verdiği mücadeleyle çözülür,” diyen Kasım, direnişin önceliğinin halkın haklarını savunmak olduğunu vurguladı.