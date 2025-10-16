Gazze’nin Gölgesinde Sükûtla Yürüyen Savaş: İsrail Esirlerinin Anahtarı Hâlâ Direnişin Elinde

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Gazze’nin yerle bir edilen mahallelerinde taşlar yerinden oynarken, siyaset koridorlarında en az bombalar kadar patlayıcı bir dosya sessizce bekliyor: İsrailli esirler.

Hamas ve İslami Cihad’ın elinde bulunan esir dosyası, sadece askeri değil, aynı zamanda siyasi ve psikolojik bir silah niteliğinde. Direniş kaynaklarından edinilen bilgilere göre, şu an Gazze’nin farklı noktalarında tutulan İsrailli esirlerle ilgili tüm güvenlik protokolleri ve saha kontrolü, hâlâ direniş gruplarının tam denetimi altında.

Bu bilgi, İsrail’in "Hamas’ı çökerttik" söylemiyle çelişiyor. Çünkü sahada süren bu kontrol, direnişin sadece hayatta değil, aynı zamanda hâlâ oyun kurucu olduğunu gösteriyor.

“Tünel Devleti” Çökmedi

İsrail ordusu, kara harekâtlarıyla Hamas’ın askeri altyapısını dağıttığını iddia etse de, İsrailli esirlerin hala Hamas ve İslami Cihad’ın elinde bulunması, direnişin savaşın merkez dosyalarından birini koruyabildiğini kanıtlıyor. Direniş kaynaklarına göre, esirlerin bulunduğu noktalar, savaş öncesi oluşturulan alternatif tünel ağlarıyla sürekli yer değiştiriyor.

Bu durum, Gazze'nin altında varlığını sürdüren “ikinci Gazze”yi işaret ediyor: Yüzeyde yıkım, yeraltında stratejik hamleler.

İsrail İçin Psikolojik Bir Eşik

Tel Aviv yönetimi için esir dosyası, sadece güvenlik değil aynı zamanda iç politik bir mesele. 7 Ekim'den bu yana kaybolan askerlerin ve sivillerin akıbeti, Netanyahu hükümeti üzerindeki toplumsal baskıyı artırıyor. Hamas ve İslami Cihad ise bu baskının farkında ve dosyayı hem taktiksel hem de diplomatik bir koz olarak elde tutuyor.

Kaynaklar, bu esirlerin akıbetinin şimdilik masaya yatırılmayacağını, çünkü direnişin sahada hâlâ manevra alanı bulunduğunu belirtiyor. Bu da, ilerleyen süreçte olası bir ateşkes ya da siyasi uzlaşma arayışında esir kartının direniş lehine bir pazarlık gücü olarak kullanılacağının sinyalini veriyor.

Bir Dosya, Bir Denge Unsuru

Gazze savaşının sonuçları henüz şekillenmedi. Ancak ortada net olan bir gerçek var: Direniş, sadece roketlerle değil, stratejik hamlelerle de savaşıyor. İsrailli esirler dosyası, şu an masadaki en ağır kartlardan biri olarak Hamas ve İslami Cihad’ın elinde.

Ve bu kartın ne zaman, nasıl oynanacağı, sadece direnişin değil, tüm bölgenin geleceğini etkileyebilir.