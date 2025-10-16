Deyr ez-Zor’da Enerji Bakanlığı Otobüsüne Kanlı Saldırı: 4 Ölü, 9 Yaralı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Deyr ez-Zor’un doğusundaki kırsal alanlarda bugün yaşanan kanlı saldırı, bölgedeki güvenlik risklerinin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Enerji Bakanlığı’na bağlı Petrol Müdürlüğü çalışanlarının bulunduğu otobüs, terör örgütü Hayat Tahrir el-Şam (HTŞ) kontrolündeki bir noktada patlayıcı düzeneğinin infilak etmesiyle hedef alındı. Patlamanın şiddetiyle otobüste bulunan dört kişi yaşamını yitirirken, dokuz kişi çeşitli derecelerde yaralandı.

Saldırının ardından yaralılar, bölgedeki sağlık tesislerine sevk edildi. Bölge güvenlik güçleri olay yerinde inceleme başlatırken, terör örgütünün bölgedeki faaliyetleri ve saldırıların artışı endişeyle karşılanıyor. Enerji sektöründe çalışan personelin hedef alınması, hem bölgedeki kamu hizmetlerinin aksamasına hem de çalışanların güvenlik endişelerinin artmasına neden oluyor.

Deyr ez-Zor’daki bu gelişme, Suriye’nin doğusunda varlığını sürdüren terör örgütlerinin kontrol alanlarında artan şiddet olaylarının yeni bir örneği olarak kayıtlara geçti. Yerel kaynaklar, bölgede benzer saldırıların önlenmesi için güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini vurguluyor.